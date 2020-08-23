«مكافحة كورونا»: الفيروس مازال موجودًا وحذار من التهاون

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن المحافظة على انخفاص الإصابات بالفيروس يعتمد على سلوكيات الأفراد أكثر.وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أنه مع انخفاض نسب الإصابات بالفيروس وإخبار الناس بالسيطرة على الوضع، أصبح عددًا كبيرًا من المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية.وأكملت: "بعد ما فرحنا بالتزام المواطنين وبانتشار ارتداء الكمامات، أصبح التزام الناس بارتداء الكمامات يقل، وهذا إنذار خطر بالنسبة لنا، حيث إن هناك دول وصلت لـ صفر إصابات، وتهاون المواطنون في المحاذير ورجعت الإصابات فيها تتفشى بشكل كبير".واستطردت: "مازال الفيروس موجودًا، وانتقال العدوى بين الأشخاص موجود إذا لم يكن هناك تباعد اجتماعي والأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس حتى نصل إلى زيرو إصابات".