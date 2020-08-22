ضبط نصاب ابتز سيدات بصورهن على «فيس بوك»

ضبطت الأجهزة الأمنية من شخص «له معلومات جنائية» ومقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بإدراة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين.ويقوم المتهم بالنصب على ضحاياه من خلال إيهامهم بإمكانية تسهيل حصولهم على مبالغ مالية كقرض مقابل حصوله على مبلغ مالى مبدئى، فضلًا عن قيامه بتهديد وابتزاز بعض عملائه من السيدات بنشر صور خاصة بهن حصل عليها خلال التعامل معهن، وإنشاء العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ نشاطه الإجرامى.كما تبين إنشائه عدد من الصفحات الوهمية الأخرى التى تتعلق بجهات حكومية وقيامه بتلقى شكاوى المواطنين من خلالها وضبط بحوزته (2 هاتف محمول – جهاز لاب توب)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بهدف تحقيق مكاسب مادية من المجنى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.