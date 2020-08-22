«المايسترو» على مسرح السلام (صور)

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي "المايسترو" من خلال فرقة قصر ثقافة السلام المسرحية بالقاهرة، أمام لجنة مشاهدة المهرجان الإقليمي المكونة من محمد هاشم، والناقد إيميل شوقى، والمخرج عمرو دوارة، والذي تقيمه الإدارة العامة للمسرح، العرض تأليف محمد زكي، وإخراج عمر حسين مراد.يدور العرض حول الموسيقار العالمي بيتهوفن، الذى يعد من أعظم عباقرة الموسيقى فى جميع العصور وأكثرهم تأثيرا، وكيف عاش حياته وتحدى إعاقته ليصنع مجدا عظيما وموسيقى يتذكرها التاريخ.