ميجان ماركل تشيد بالتحول الجذري في حياة المطربة أديل

أشادت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، بالتحول الجذري الذي شهدته حياة المطربة العالمية أديل في الفترة الأخيرة.وعبرت ميجان ماركل، وفقا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، اليوم السبت، عن إعجابها الشديد بالمطربة وكاتبة الأغاني الإنجليزية "أديل"، التي أصبحت أيقونة أبهرت العالم بعد أن فقدت ما يقرب من 40 كيلوجراما من وزنها وتخطت مشاكلها النفسية والحياتية، مشيرة إلى أنها ليست الوحيدة التي شاركت محبيها بتجربة التغيير من خلال القراءة.كما عبرت ماركل، البالغة من العمر 39 عاما، عن مدي استفادتها هي الأخري من القراءة لتشيد بكتاب Matt’s، الذي يبحث في كيفية الشعور بالسعادة في القرن الـ21.وكانت أديل، البالغة من العمر 32 عامًا، صرحت مؤخرًا بأنها شعرت كما لو أنها "دخلت جسدها لأول مرة" بعد قراءة كتاب Untamed: Stop Pleasing، Start Living، الذي ساعدها على تغيير حياتها وفقدان وزنها.