حبس المتهم بقتل سيدة وإصابة آخرين في «عزال عروسة» بكرداسة

أمرت نيابة كرداسة، بحبس عامل متهم بإطلاق النيران من بندقية خرطوش في "عزال عروسة" بكرداسة ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة أخرى وطفل.وجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل الخطأ للمجني عليها والإصابة الخطأ لآخرين وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمصرع سيدة وإصابة أخرى وطفل أثناء الاحتفال بنقل أثاث لشقة عروس، وانتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص والتحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، أنه أثناء نقل عزال عروسة بكرداسة أخرج أحد المعازيم بندقية خرطوش أطلق منها عدة أعيرة نارية أصابت إحداها سيدة فأردتها قتيلة في الحال إثر إصابتها برش خرطوش.وأضافت التحريات أن رش الخرطوش أصاب سيدة أخرى وطفل بإصابات سطحية، تمكنت قوة أمنية ترأسها المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة من ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة.تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.