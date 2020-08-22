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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أمين منظمة السياحة العالمية يصل القاهرة لبحث عودة الحركة

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:36 م
أمين منظمة السياحة
أمين منظمة السياحة العالمية ووزير السايحة
رامى حسين
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وصل، مساء السبت، زوراب بولو ليكاشيفلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إلى القاهرة على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في أول زيارة له خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا واستئناف السفر والطيران في إسبانيا، بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وقد استقبله في ميناء القاهرة الجوي وزير السياحة والآثار، حيث استقلا الطائرة متجهين إلى الغردقة لتفقد التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفنادق والمتاحف والأنشطة البحرية في الغردقة،  وكذلك مطار الغردقة الدولي، وذلك بعد استئناف مصر الحركة السياحية الوافدة إليها اعتبارًا من الأول من يوليو 2020.

وسيعقد الجانبان عددا من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، إضافة لزيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية بمصر.

يشار الى أن زيارة الأمين العام للمنظمة أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

وحرص وزير السياحة والآثار، أثناء مقابلة الأمين العام، على الإشادة بالجهود التي بذلتها المنظمة والأمين العام، وما زالت لتخفيف تبعات الجائحة على قطاع السياحة وسرعة التعافي، منها استئناف السياحة الخارجية، إضافة إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها المنظمة وآخرها تلك المتعلقة بمكافحة المخلفات من البلاستيك وكذلك المتعلقة بمسابقتي الشركات الصغيرة الناشئة وحلول التعافي من الجائحة.

كما حرص الأمين العام، على التأكيد على دعوة الدكتور خالد العناني، لحضور الاجتماع الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذي سيَنعقد في جورجيا في منتصف سبتمبر المقبل، بمشاركة وزراء ورؤساء هيئات السياحة من مختلف دول العالم، حيث سيتم استعراض الاتجاهات والآفاق الحالية للسياحة الدولية إثر أزمة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى، وعلى رأسها تقريرا لجنتي التنافسية والسياحة المستدامة.

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