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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تفاصيل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:42 م
بومبيو
بومبيو
سارة الشلقاني
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قال مسئولون إسرائيليون كبار، إن زيارة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إسرائيل، ستشمل عدة ملفات هامة، أبرزها تفاصيل اتفاق السلام مع الإمارات.

وأوضحوا أنه من المقرر وصول بومبيو، بعد غدٍ الإثنين، في زيارة سريعة، تستمر ليوم واحد فقط، يغادر بعدها إلى الإمارات مباشرة يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدوا أن وزير الخارجية الأمريكي، سيناقش في إسرائيل ملفات التهديدات الإيرانية لتل أبيب، والصين، بجانب السلام مع الإمارات، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام وتعاون مشترك برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار، والسياحة، والرحلات الجوية المباشرة، والأمن، وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

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