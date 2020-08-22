أشرف صبحي: وزارة الرياضة أحسنت استثمار فترة جائحة كورونا

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة استغلت جائحة كورونا بشكل جيد، تحت عنوان عريض، وهو "الحاجة أُم الاختراع".وأضاف، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الوزارة لم توقف أي من أنشطتها، وتواصلت مع الناس في بيوتهم لممارسة الرياضة لمنع زيادة الوزن أو السمنة.وتابع أن الوزارة تمكنت من تنفيذ برامج شبابية وابتكارات عديدة "أونلاين" عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تبادل التعلم والأفكار "أونلاين".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.