إحالة سيدة للجنايات بتهمة خطف الأطفال والتسول بهم في السلام

أمرت نيابة السلام، بإحالة سيدة لمحكمة الجنايات، لاتهامها بخطف الأطفال والتسول بهم بمدينة السلام.ووجهت النيابة لها تهمة خطف الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم فى التسول.وكشف أمر الإحالة أن المتهمة هى "سماح. م" أقرت باستخدامها الأطفال فى التسول والاستفادة منهم ماديا، وأقرت باختطافها طفلتين تصادف فقدانهما لأهليتيهما بإحدى الأسواق.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط سيدة بحوزتها عدد من الأطفال، وبسؤالها أقرت باستخدامهم في التسول، وتم اقتيادها لقسم الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.