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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«السياحة» تعلن موعد فتح المتاحف والمواقع الأثرية بالمحافظات

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:47 م
السياحة
السياحة
رامى حسين
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عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، السبت، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء غرف المنشآت الفندقية والشركات السياحية؛ لاعتماد الضوابط الخاصة باستئناف أنشطة السياحة الثقافية في مصر اعتبارا من 1 سبتمبر 2020.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أنه سيتم فتح كافة المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات مصر للزيارة اعتبارا من ١ سبتمبر المقبل، كما أنه سيتم اعتبارًا من ١ سبتمبر السماح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفقا للضوابط المقررة لنسب تشغيل الأتوبيسات السياحية وجميع الأنشطة المصاحبة للسياحة الثقافية، بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية له.

مع التأكيد على ألا يتجاوز عدد الفوج السياحي الواحد 25 فردًا بالمواقع الأثرية والمتاحف، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة والشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام، إضافة إلى القيام بأعمال تطهير الأسطح المشتركة وأرضيات المتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة مع قياس درجة حرارة العاملين والزائرين، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارة.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه تم وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة لتكون 200 زائر في الساعة للمتحف المصري بالتحرير، و100 زائر في الساعة للمتاحف الأخرى، ومن 10 إلى 15 زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

ولدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد، كان قد وجه الدكتور خالد العناني، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في يونيو الماضى، بمد فترة مبادرة «صيف في الصعيد»، التي أطلقتها الوزارة لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية في صعيد مصر حتى 31 أكتوبر 2020.

وتمنح المبادرة تخفيضا بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعرا موحدا، وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 5% من سعر التذكرة الكاملة، كما تم إرجاء تنظيم أي رحلات للفنادق العائمة لشهر أكتوبر 2020.

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