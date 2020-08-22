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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

44 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:46 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
وكالات
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أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، السبت، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، منها 29 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 1576 إصابة.

وقال جابر، إن الحالات توزعت على حالتين لسائقين على حدود العمري، و13 في فنادق الحجر لقادمين من قطر وعمان وتركيا والولايات المتحدة، و28 حالة محلية في العاصمة، 25 منها لمخالطين و3 حالات مجهولة المصدر يتم الاستقصاء عنها، وحالة في المفرق لموظف يعمل في مركز حدود جابر محجور منذ أيام.

وأشار وزير الصحة، إلى تسجيل 263 إصابة محلية بالفيروس منذ يوم الجمعة 7 أغسطس الجاري.

وأوضح الوزير، أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم نحو 9 آلاف فحص مخبري للكشف عن كورونا، ليصل عدد الفحوصات الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 737273.

كما أعلن وزير الصحة، عن تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، فيما بقي تحت العلاج 291 مصابا في مستشفى الأمير حمزة ومناطق الحجر في البحر الميت.

ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.

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