أشرف صبحي: «أهلًا وسهلًا بأي مستثمر في مجال الرياضة بمصر»

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الاستثمار الرياضي أكبر من موضوع الاستثمار في شراء لاعب، أو بيعه وتحقيق ربح، موضحا أن الاستثمار الرياضي يشمل البث التليفزيوني وإدارة الأصول المرتبطة بالرياضة والتصنيع والتعليم الرياضي.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الاستثمار الرياضي جزء منه كرة القدم، موضحًا أن آل فايد أول من بدأ شراء أندية في الغرب، ووصلت هذه الظاهرة إلى مصر وحققت نجاحا.ولفت "صبحي" إلى أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمار الرياضي، متابعا: "أهلا وسهلا بأي مستثمر في مجال الرياضة بمصر"، مؤكدا أن كل محافظة في مصر بها استاد ولها دور مجتمعي نحافظ عليه.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.