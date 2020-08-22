وزير الرياضة: حياة الشباب الكلاسيكية تغيرت بعد 2014

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن حياة الشباب بعد عام 2011 تغيرت كثيرا، موضحا أنها قبل ذلك كانت كلاسيكية ثابتة دون طموح.وأوضح وزير الشباب والرياضة، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، أن الشباب قبل 2011 كان يطمح في الالتحاق بكلية معينة، أو يحصل على مؤهل متوسط ليلتحق بعدها بالتجنيد، ثم يخرج للبحث عن وظيفة سواء كانت حكومية أو خاصة.وتابع أنه بعد عام 2014 منذ استقرار الدولة تغيرت الحياة الكلاسيكية للشباب، وأدرك الشباب أن الحصول على وظيفة يحتاج لتنمية مهاراتهم الخاصة.واستطرد أنه مع 2014 بدأت الدولة تظهر بقوة، وتم إطلاق مبادرات خاصة بالشباب للبنك المركزي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم منحهم قروضا.واستكمل أنه قبل 2011 ارتبطت فكرة القرض لدى الشباب بالسجن، لذلك كانوا يحجمون عنه، أما بعد 2011 كانت هناك تيسيرات كبيرة من الدولة ودعم للمشروعات المتعثرة.