مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الألماني بشأن ليبيا والقضية الفلسطينية

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الألماني، هايكو ماس، تناولا فيه العديد من القضايا على رأسها آخر التطورات الخاصة بالملف الليبي، والأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية.وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، في بيان مساء اليوم، إن الاتصال تناول الترحيب بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخرًا لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من تلك الخطوة الهامة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تستهدف استعادة الأمن والاستقرار، وتُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدّامة في ليبيا، وتحقق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدراته.كما تناول الوزيران تطورات القضية الفلسطينية، وأكد شكري أهمية البناء على آخر التطورات للحفاظ على حل الدولتيّن، والعمل قدمًا نحو تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والأمن المنشود، في إطار استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.