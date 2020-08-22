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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 وفيات و59 إصابة جديدة بكورونا في السودان

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:24 م
كورونا في السودان
كورونا في السودان
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، فيما تم شفاء 16 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم السبت، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 57 إصابة في الخرطوم، وإصابتان في الولاية الشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ623 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 12 ألفا و682 حالة، بينها 815 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6492 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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