«الجزار»: «الحرف اليدوية» ستتعافى تزامنا مع عودة المعارض

قال هشام الجزار، وكيل غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن قطاع الحرف اليدوية سيبدأ في التعافي خلال الفترة المقبلة تزامنا مع عودة المعارض مرة أخرى.وأضاف «الجزار»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن القطاع شهد حالة من الكساد والركود خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات أزمة كورونا وتوقف حركة البيع والشراء والتصدير والسياحة.وأشار إلى أن عودة المعارض ستسهم في تحريك وتنشيط الأسواق، مشيدا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح معرض "تراثنا للحرف اليدوية"، العام الماضي، ورعايته المعرض هذا العام، ما يؤكد حرصه على دعم القطاع والاهتمام به.وأكد أن المعرض سيكون دفعة للمصنعين في تحريك البضاعة الراكدة وإيجاد سيولة تسهم في الاستمرار الفترة المقبلة، كما سيكون فرصة لعرض المنتجات.وأشار إلى أن المعرض يشهد دعما من قبل الحكومة وتخفيضات ملحوظة كمساندة للمصنعين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا المستجد على جميع القطاعات.