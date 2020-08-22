طريقة سهلة لتحضير «شوربة الجزر»

المكونات:

طريقة التحضير:

اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة.ونقدم طريقة عمل «شوربة الجزر» بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.• كيلو جزر مقشر ومقطعه• 200 جرام بطاطس مقشره ومقطعه• 100 جرام بصل• 100 جرام زبده وزيت• 5 جرام سكر• ملح وفلفل• مكعب مرقه الدجاج• 100 جرام كريمه لبانى(اختيارى)يوضع الزبده والزيت في اناء علي النار ثم نضيف البصل ونقلب ثم نضيف الجزر والبطاطس ويقلب لمده دقيقتين على النار، ثم نضيف السكر والبيون ويغلى على نار متوسط 30 دقيقة ويضرب الخليط فى الخلاط ويوضع على النار يغلى غلوه واحده ويضاف الكريمه والملح والفلفل وتقدم الشوربه فى بولات.