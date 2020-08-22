سوسن سلام تتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ

قامت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم السبت، بتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ العام، يرافقها الدكتور مصطفى الطباخ وكيل المستشفي، والدكتور أحمد أباظة، بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي.واطمأنت "سلام" خلال الزيارة على حسن سير العمل وتواجد الأطباء والتمريض وتوافر جميع مستلزمات الكلى الصناعى، وتفقد محطة معالجة المياه الجديدة والتأكد من إجراءات الصيانة ومستلزمات الغسيل، مؤكدة أنه تم توزيع ممرضة لكل 3 حالات، و3 مشرفات للقسم كله.واستمعت خلال الزيارة للمرضى وهيئة التمريض، مشددة على حسن معاملة المرضى والتعاون معهم وتوفير خدمة طبية مميزة، وشددت على توافر جميع مستلزمات الكلى لمدة تكفى 3 أشهر.