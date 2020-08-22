كل ما تريد معرفته عن قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

تنشر "الدستور"، نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.ويأتي مشروع القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب، إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.وألزم الدستور في المادة (48) الدولة بكفالة الثقافة لكل مواطن واعتبارها حقًا له وإلزامها بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.كما كفل في المادة (67) حرية الابداع الفني والأدبى، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين، وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.وأفرد في المادة (80) حقوقا عديدة للطفل ومنها الحق في التربية الدينية، وحقه في تنمية وجدانية ومعرفية.وانطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون فقد ارتأى المشرع إصدار تشريع بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير والذى بمقتضاه تخصص جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون.