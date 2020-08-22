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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

منى الشبراوي: قرار وقف إطلاق النار في ليبيا أكبر صفعة لرعاة الإرهاب

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:31 م
النائبة منى الشبراوي
النائبة منى الشبراوي
محمد الشريف
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قالت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إن قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي أعلنه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، يصب بشكل كبير في مصلحة الشعب الليبي وحقن دماءه؛ بعد أن عانى الأمرين على مدار سنوات طويلة من نزيف الدماء الذي لم يتوقف منذ عام 2011.

وأضافت "الشبراوي"، في بيان مساء اليوم السبت، أن وقف إطلاق النار في دولة ليبيا أكبر انتصار للدبلوماسية المصرية، ودورها في حل الأزمة الليبية ودعم القضية وإيجاد حلول سياسية لها بعيدًا عن الصراعات المسلحة الدائرة هناك؛ الأمر الذي يؤكد دور مصر وريادتها الإقليمية وتحقيقًا لمطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن أن هذا القرار يتماشى مع الدعوات التي تبناها السيسي منذ اندلاع الأزمة وزيادة حدة الصراعات، والتي كان آخرها إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة" لوقف الحرب المشتعلة.

وتابعت أن قرار وقف إطلاق النار في دولة ليبيا يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية في ليبيا قادرة على حل الأزمة في إطار سياسي سلمي، مؤكدة حكمة وحنكة القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي يرجع لها الفضل الكبير في اتخاذ مثل هذا القرار.

وأوضحت أن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في ليبيا يُمثل أكبر صفعة للدول والأجهزة الاستخباراتية المستفيدة من انتشار الفوضى والإرهاب ودعم المرتزقة والميليشيات المسلحة، والتي تسعى لعدم الاستقرار ونشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط العربي عامة وشمال إفريقيا خاصة، مشيرة إلى أن هذا القرار بداية جيدة للاستقرار الأبدي في الأراضي الليبية.

وأكدت أن القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي أكثر حرصًا على تحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية، وبذلت من أجل هذا الغرض الكثير من الجهود المضنية، موضحة أن مصر طوال تاريخها حريصة على أمنها القومي، وظلت القوات المسلحة المصرية الدرع المحافظ على الأمن القومي المصري وعلى سلامة الأراضي المصرية، ومدافعة عن كامل التراب المصري.

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