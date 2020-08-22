محافظ الغربية يوجه بتحديد رسوم رمزية لجراجات الاستاد وعبدالمنعم رياض

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتحديد رسوم رمزية لجراجات الاستاد وعبد دالمنعم رياض، وذلك خلال جولة ليلية استهدفت تفقد جراجات عبدالمنعم رياض والاستاد بطنطا، والتي تم تخصيصها لمنع التكدس بالشوارع.وأكد المحافظ أن هذه الجراجات تسع لعدد كبير من السيارات وتهدف لمنع التكدس ووقوف السيارات بالشارع وسهولة الحركة المرورية وتيسيرا على المواطنين.وأصدر المحافظ تعليماته بتحديد مسئولين لهذه الجراجات من المواقف لسرعة العمل والحفاظ على المظهر الحضاري للشارع، ورافق المحافظ الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، والعقيد إبراهيم كامل، رئيس غرفة عمليات المرور.