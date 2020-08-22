رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال»: مصر لديها كل المقومات للمنافسة في الأسواق الخارجية

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:03 م
المهندس أحمد الزيات
المهندس أحمد الزيات
أسماء إبراهيم
طباعة
أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر لديها جميع المقومات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية وخاصة السوق الإفريقية.

وأضاف الزيات في تصريح لـ"الدستور"، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ عام 2016، فضلا عن تطوير البنية التحتية أدت إلى تحويل مصر من أكبر البلدان الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن القيادة السياسية استطاعت إدارة أزمة وباء كورونا المستجد بطريقة احترافية شديدة، كما استطاعت تقليل الخسائر الناتجة عنه بقدر الإمكان.

موضوعات متعلقة

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. كيفية معرفتها والرابط

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

الصور

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

الأكثر قراءة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

القمة 120.. الزمالك يتقدم مجددا أمام الأهلي بصاروخ مصطفى محمد

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

نظارات غاندي بمزاد في بريطانيا بـ20 ألف دولار

أعضاء الجسم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

طريقة تفاعل الجسم مع الإفراط فى تناول الطعام

الصين توافق على إجراء تجارب بشرية على لقاح لكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

شاهد.. حفل توزيع جوائز النسخة الخامسة لمسابقة الصوت الذهبي

«بين الانتماء والعداء لحضارتنا» بالجمعية المصرية للتنوير.. الليلة

«ثقافة مطروح» تواصل عروضها الفنية ببرنامج صيف 2020

مقاضاة دار نشر لسرقتها «يخرج مرتجفًا» لـ آلاء حسانين