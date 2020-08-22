«رجال الأعمال»: مصر لديها كل المقومات للمنافسة في الأسواق الخارجية

أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر لديها جميع المقومات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية وخاصة السوق الإفريقية.وأضاف الزيات في تصريح لـ"الدستور"، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ عام 2016، فضلا عن تطوير البنية التحتية أدت إلى تحويل مصر من أكبر البلدان الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأشار إلى أن القيادة السياسية استطاعت إدارة أزمة وباء كورونا المستجد بطريقة احترافية شديدة، كما استطاعت تقليل الخسائر الناتجة عنه بقدر الإمكان.