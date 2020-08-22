لافروف: أمريكا تفعل كل ما بوسعها حتى لا تتقيد بأي التزامات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف: "إن الإجراءات الأخيرة للإدارة الأمريكية الحالية تظهر أن واشنطن تبذل قصارى جهدها حتى تتنصل من أي التزام لها بأي التزامات متعددة الأطراف".ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم، عن لافروف قوله في حوار تليفزيوني: "سجلت بالفعل عدد من الخطوات التي اتخذتها الادارة الأمريكية الحالية مؤخرا، والتي تظهر أمرًا واحدًا- نية الإدارة الأمريكية فعل كل شيء حتى لا تربط نفسها بأي التزامات متعددة الأطراف"، موضحا أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على عدة جهات دولية "تثبت ذلك".وتابع: "عندما تقرر الولايات المتحدة أن الصين تشكل تهديدا لأنها تبيع الكثير في السوق الداخلية الأمريكية تشتري القليل جدا، فبالتالي يفرض الأمريكيون قيودا على الواردات من الصين"، مشيرًا إلى أن واشنطن تستخدم نفس الاستراتيجية ضد فنزويلا.