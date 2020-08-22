سياسي ليبي: اتفاقية وقف إطلاق النار من ثمار مبادرة القاهرة

قال عبدالحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن اتفاقية وقف إطلاق النار الذي أصدرها المجلس من ثمار مبادرة القاهرة وتنطلق من ثوابتها المهمة، حيث إن المبادرة المصرية قوبلت بالتأييد من الداخل والخارج الليبي.وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن اتفاقية الحل السلمي هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة في ليبيا، ويكشف حسن النية، بينما الأيام المقبلة كفيلة بتبيان تلك الاتفاقية ومعرفة ما سيكون.وأثنى مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، على جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفع بالحل السياسي، لافتًا إلى أنه على البعثة الأممية في ليبيا أن تضطلع بمسئولياتها لتنفيذ تلك المبادرة.وعن رد فعل الدوحة وأنقرة، أوضح أنه "لا مباركة من قِبل تركيا وقطر الذين ينتهكون السيادة الليبية"، متابعًا: "لم نتلق أي بيان رسمي من قبل تلك الحكومتين فيما يخص اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا".