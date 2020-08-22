الصومال ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت الصومال، اليوم، بإعلان وقف إطلاق النار الصادر أمس عن المجلس الرئاسي والبرلمان في ليبيا.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصومالية: «نرحب بالاتفاق الهادف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتعليق جميع العمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية، وتفعيل العملية السياسية في البلاد للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق».واعتبرت هذا الإعلان خطوة صائبة وبناءة في الاتجاه الصحيح.ودعت الخارجية الصومالية جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام به وتنفيذه على أرض الواقع حفاظا على الوحدة والسيادة والعمل معًا في وئام، وانسجام تام بمساعدة الأمم المتحدة في طي صفحات الخلاف بالتراضي والتنازل الطوعي لصالح ليبيا.