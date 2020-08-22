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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق طفل بمصيف بلطيم وإنقاذ 3 آخرين

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:11 م
غرق طفل
غرق طفل
عمرو الشامي
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لقي طفل مصرعه غرقا في مدينة بلطيم بكفر الشيخ، وتم إنقاذ 3 آخرين (شابين وفتاة)، وفق ما أفادت مصادر لـ"الدستور".

وأكدت المصادر أن الطفل يدعى "إبراهيم فهمي"، 15 عاما، ويقيم بمركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية.

وكشفت المصادر، لـ"الدستور"، أن حالات الغرق وقعت بشاطئ الأمل، وأنه بعد إنقاذ 3 أشخاص، فوجئنا بوالدة الطفل إبراهيم تبلغ باختفائه على نفس الشاطئ، وبدأت على الفور عملية البحث حتى تأكدنا أنه قد لقي مصرعه غرقا في البحر، وعلى الفور تم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وتابع المصدر، أنه تم البدء على الفور في عمليات البحث، وتم عقد النية على إحضار الكابتن إيهاب المالحي وفرقته من الغواصين والمنقذين على الفور للبحث عن الطفل الغريق، إذا لم يتم استخراجه حتى ظهر غد الأحد.

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