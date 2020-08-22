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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي لـ أردوغان عقب إعلانه اكتشاف أضخم حقل غاز: «إلعب غيرها»

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:16 م
الديهي
الديهي
سناء إسماعيل
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سخر الإعلامي نشأت الديهي، من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف أضخم حقل غاز في تاريخ تركيا، يقع في البحر الأسود، باحتياطات تقدر بـ320 مليار متر مكعب، قائلًا: "إلعب غيرها".

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، إن اكتشافات حقول الغاز التركية "أكذوبة متكررة" تهدف لاكتساب المزيد من أصوات الناخبين.

ولفت إلى أن وكالة اقتصادية أمريكية علقت على الاكتشاف التركي قائلةً: "حقل الغاز لن يشفي الاقتصاد التركي"، منوهًا بأن الدولار ارتفع بعد إعلان أردوغان مقابل الليرة التركية.

وعن تهنئة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لنظيره التركي بشأن اكتشافات البحر الأسود، عقب "الديهي" قائلًا: إنه عندما التقى أبومازن عاتبه على تواصله مع تركيا في الوقت التي تهاجم أنقرة الإدارة المصرية.

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