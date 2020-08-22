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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم العالي: مستعدون لأي موجة ثانية من كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:15 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن ملف كورونا تمت إدارته بشكل مؤسسي، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ناقش التوقعات للمرحلة القادمة والاستعدادات لأي موجة قادمة.

وزير التعليم العالي يكشف عن تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية من كورونا


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توجيه وزارة الصحة، بالاستعداد الكامل لأي موجة ثانية، مؤكدًا أن الحكومة ووزارة الصحة اكتسبت خبرة متراكمة للتعامل مع الأزمة.

وأردف: "محدش تعب فترة طويلة إنه يلاقي مكان، مرينا بوقت صعب، لكن قدرتنا على الاستيعاب تحسنت، والقطاع المدني والخاص تمكن من إدارة الأزمة، لو الحالات زادت نقدر نتعامل معها".

وأكد استمرار العزل الصحي بـ31 مستشفى حتى أول سبتمبر، مردفا: "بعض المستشفيات فيها 10 حالات فقط، لكنها ستستمر مفتوحة حتى أول سبتمبر، وفي الشتاء سيتم تحديد ماذا سيحدث، وسيتم تدريب أطقم طبية ونقل الخبرات لها، وتوثيق ما تم من برامج علاجية، ولدينا نموذج منضبط واضح للتعامل مع الحالات".

وأكد أن الوزارة تعمل مع المركز القومي للبحوث وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتجارب 4 لقاحات لكورونا، ودخلنا المرحلة الأولى للتجارب الإكلنيكية، على عدد من المرضى المتطوعين.

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