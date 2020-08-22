بإطلالة بيضاء.. أحدث ظهور لـ هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.وظهرت هبة مجدي، بإطلالة بيضاء جذابة، حيث ارتدت فستانًا شيفون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا ناعما، ففضلت أن تضع اللون الوردي في الشفاه، مع البلاشر ذات الألوان الترابية.وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.وشاركت هبة مجدى، في بطولة مسلسل "فرصة تانية" في رمضان الماضي إلى جانب ياسمين صبري، ونخبة كبيرة من نجوم الفن، منهم، أيتن عامر، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده.