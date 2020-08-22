وصول أول رحلتي طيران قادمتين من بولندا لمرسى علم (صور)

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم السبت، رحلتي طيران قادمتين من المطارات البولندية، تقلان على متنهما 375 سائحا، حيث تعد تلك الرحلات أول رحلات بولندية ورحلات قادمة من الاتحاد الأوروبي تصل لمرسى علم، عقب جائحة فيروس كورونا المستجد.وأكد مصدر بمطار مرسى علم أن الرحلة الأولى وصلت من مطار وارسو وتقل على متنها 189 سائحا، والثانية وصلت من مطار كانوفيتسا البولندي وتقل على متنها 186 سائحا، موضحا أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الركاب من حيث عمليات التعقيم والكشف على درجات الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامات.وأضاف المصدر أنه تم التأكد على الحفاظ على المسافات بين الركاب أثناء إنهاء إجراءاتهم في المطار، مؤكدا أنه تم إنهاء الإجراءات بطريقة سريعة، وكان هناك استقبال حافل لهم بتقديم الورود والشيكولاتة ترحيبا بهم في مرسى علم.