الهند تجري مليون اختبار للكشف عن الإصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت السلطات الهندية اليوم السبت، إجراء أكثر من مليون اختبار؛ للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، وهو أعلى رقم تسجله الهند منذ بداية الأزمة، والثاني عالميا بعد الصين.ونقلت صحيفة "ذا هيندو" عن وزارة الصحة أنها أجرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مليون و23 ألفا و836 اختبارا للكشف عن الإصابة بـكوفيد-19، ليصل إجمالي الاختبارات التي أجرتها الفرق الطبية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى أكثر من 34 مليونا و491 ألف اختبار.وذكرت الوزارة، في بيانها: "رغم أن عددا أكبر من الاختبارات سيقود مبدئيا إلى ارتفاع في معدل إيجابية (الإصابة بالفيروس)، لكنه في النهاية سيقود إلى خفضها حينما يرتبط بتدابير أخرى كالعزل والتتبع الفعال والإدارة المتسمة بالكفاءة الزمنية".وناهز إجمالي الإصابات المسجلة بـ"كوفيد-19" في الهند حتى اليوم نحو 3 ملايين إصابة بعد تسجيل أكثر من 69 ألف إصابة خلال اليوم الأخير فقط، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس نحو 55 ألفا و800 حالة.