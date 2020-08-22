وزير الخارجية الأمريكي يزور الإمارات وإسرائيل

قرر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، زيارة إسرائيل الأسبوع الجاري.ويجري وزير الخارجية الأمريكي زيارة إلى إسرائيل يوم الإثنين المقبل، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وقال مصدر مطلع إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيزور إسرائيل، الإثنين المقبل، ثم يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء لبحث معاهدة السلام.وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته، أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن أيضا بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران في المنطقة.ومن المقرر أن تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن، وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.