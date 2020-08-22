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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في لبنان تتجاوز 600 حالة لليوم الثالث على التوالي

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:10 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12191، في حين سجلت 5 وفيات ليصل الإجمالي إلى 121 وفاة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 596 حالة إصابة بين المقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية، و15 حالة بين الوافدين، مشيرة إلى وفاة 5 أشخاص في المدة عينها، بسبب إصابتهم بمرض "كوفيد- 19"، ما يرفع العدد الكلي للوفيات في البلاد إلى 121.

وسجل لبنان، أمس الجمعة، 628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد أكبر زيادة يومية للإصابات، بينما سجلت الخميس 605 إصابات.

ونقلت "رويترز" عن مسعفين قولهم إن الإصابات تزايدت في أعقاب انفجار مرفأ بيروت بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمصابين، حيث تجاوزت الإصابات الـ600 لليوم الثالث على التوالي.

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