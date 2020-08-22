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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عودة الوفد الطبي المشارك في الكشف الطبي على مصابي «مرفأ بيروت»

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:13 م
عودة الوفد الطبي
عودة الوفد الطبي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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عاد اليوم إلى أرض الوطن، الوفد الطبي المصري المبعوث إلى لبنان، برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، للمشاركة في الكشف الطبي على مصابي حادث "مرفأ بيروت"، وذلك على متن الطائرة المصرية العسكرية؛ حيث كان في وداعهم بمطار بيروت، الملحق العسكري المصري وعدد من القيادات العسكرية اللبنانية.

وأكد الدكتور مجدي سبع أنه تم عودة 13 عضوًا من إجمالي الفريق الطبي البالغ عددهم 21 طبيبًا من مختلف الجامعات المصرية، مشيرًا إلى استمرار 8 أعضاء من الفريق في ممارسة عملهم في الكشف على مصابي "مرفأ بيروت" بمقر العيادات الخارجية لجامعة بيروت العربية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، ورئاسة مجلس الوزراء، تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف د. سبع أن الفريق الطبي المصري قام بإجراء العديد من العمليات الجراحية المختلفة في تخصصات دقيقة، الأمر الذي أشاد به القيادات الصحية والسياسية اللبنانية، مؤكدًا استمرار توافد فرق طبية مصرية أخرى من الجامعات المصرية للمشاركة في تقديم الدعم الفني الطبي لمصابي انفجار "مرفأ بيروت"، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب اللبناني.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أحد أعضاء الوفد الطبي، أن عمل الوفد الطبي المصري لقي أصداء واسعة بجميع المدن اللبنانية، حيث توافد عدد كبير من المرضى والمصابين اللبنانيين، وغيرهم من الجنسيات العربية الأخرى، لما يحظى به الطب المصري من سمعة طيبة لديهم.

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