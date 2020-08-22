محافظ كفرالشيخ: تخفيض قيمة الأمتار على المخالفات بنسبة 25% لـ40%

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن المواطنين شعروا بأن الدولة جادة في استعادة حقوقها من مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه جرى تخفيض قيمة الأمتار على المخالفات بنسبة من 25% إلى 40%، موضحا أن هناك إقبالا كثيفا على المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة، والتى تستمر في تلقي طلبات التصالح حتى 15 سبتمبر.وأضاف المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الموظفين يعملون حتى الساعة السادسة مساء دون تعب أو شكوى لإتمام تلك المهمة، كما أنهم يعملون في أيام الإجازات حتى يتم القضاء على مخالفات البناء، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأوضح أن المواطن الذي دفع مخالفات بقيمة 33 مليون جنيه، للتصالح مع الدولة وفقا للقانون يضم 9 مبانٍ مخالفة.