مقتل 7 أشخاص في تحطّم طائرة جنوب السودان

تحطّمت طائرة شحن تابعة لشركة محلية اليوم السبت، في جوبا ما أسفر عن مقتل أربعة من الركاب الخمسة، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الثلاثة، وفق ما أعلن وزير النقل والطرق في جنوب السودان مادوت بيار يول.وتحطمت الطائرة صباح السبت بعيد إقلاعها على مسافة حوالى سبعة كيلومترات غرب المطار الدولي في جوبا عاصمة جنوب السودان، في ضواحي كاميرو.وقال الوزير لوكالة فرانس برس: "كان في الطائرة ثمانية أشخاص، ثلاثة من أفراد الطاقم وخمسة ركاب نجا منهم واحد وهو بصحة جيدة".