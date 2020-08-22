طبيب عن حضور مؤمن زكريا بمسرحية «علاء الدين»: «يساعده على الشفاء»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لختام مسرحية «علاء الدين» وتوجيه الفنان أحمد عز الدعوة لمؤمن زكريا لاعب الأهلي للتواجد على خشبة المسرح لتحية الجماهير.وقال «عز» في كلمته: «في شخصية هنا كلنا بلا استثناء بندعي له يرجع أقوى من الأول ويمتعنا أقوى من الأول، عندنا يقين في كرم ربنا أن ده هيحصل قريب».واصطحب أحمد عز مؤمن زكريا لخشبة المسرح وسط تحية كبيرة من الحضور وكل القائمين على العمل، ليبكي مؤمن زكريا من شدة التأثر أثناء تبادل التحية مع الجماهير وسط هتافات دعم للاعب.من جانبه أوضح الدكتور أحمد هلال، استشارى الطب النفسي، أن دعم مؤمن زكريا من الأمور المهمة التي تساهم بشكل كبير في سرعة شفائه.وأشار «هلال» إلى أن موقف الفنان أحمد عز سيساهم بشكل كبير في رفع الحالة المعنوية للاعب، خاصة بعد التجاهل الإعلامي الذي تعرض له مؤمن زكريا خلال الشهور الماضية.وطالب استشاري الطب النفسي بضرورة مشاركة اللاعب بصفة مستمرة في المحافل الرياضية؛ لاستعادة ثقتة بنفسه.