رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب
السبت 22/أغسطس/2020 - 09:18 م
تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب
تصوير: ياسمين يحيى
طباعة
موضوعات متعلقة
تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية
بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها
«القومية للتأمينات» تحدد مواعيد صرف معاشات سبتمبر
موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020
الصور
تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب
«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب
فرحة البحر في العين السخنة
جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب
ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»
الأكثر قراءة
تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج
الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام
«الأطباء» تستغنى عن منى مينا.. وتسند «الشكاوى» لـ عماد سمير
موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020
المزيد
إنفوجراف
العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)
كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟
الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات
أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)
أيام زمان
هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟
اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني
اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة
«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية
المزيد
نجم الساعة
سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»
منوعات
نظارات غاندي بمزاد في بريطانيا بـ20 ألف دولار
أعضاء الجسم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان
طريقة تفاعل الجسم مع الإفراط فى تناول الطعام
الصين توافق على إجراء تجارب بشرية على لقاح لكورونا
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد
الثقافة
شاهد.. حفل توزيع جوائز النسخة الخامسة لمسابقة الصوت الذهبي
«بين الانتماء والعداء لحضارتنا» بالجمعية المصرية للتنوير.. الليلة
«ثقافة مطروح» تواصل عروضها الفنية ببرنامج صيف 2020
مقاضاة دار نشر لسرقتها «يخرج مرتجفًا» لـ آلاء حسانين
المزيد