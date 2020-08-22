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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق مهرجان أونتاريو السينمائي في كندا بمشاركة 199 فيلمًا

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:24 م
مهرجان أونتاريو السينمائي
مهرجان أونتاريو السينمائي
حسن أمين
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يستعد مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي ON IFF لإطلاق دورته الأولى في كندا بمشاركة أكثر من 199 فيلمًا، وذلك يوم 16 أكتوبر المقبل، وعلى مدار عشرة أيام متتالية.

ويفتح المهرجان الدولي بابه لرواد المجال السينمائي في الداخل الكندي وعلى مستوى العالم وإعطاء الفرصة للأفلام المستقلة ومخرجيها وممثليها لعرض نتاجهم الفني على نطاق عالمي، وقرر القائمون على المهرجان هذا العام تقديم نسخة استثنائية بإطلاقه "أونلاين" لأول مرة، تماشيًا مع الإجراءات التي فرضها تفشي فيروس كورونا في كندا والعالم، وأدى لإغلاق المسارح دور السينما وصعوبة السفر والتنقل بين البلدان وفرض التباعد الاجتماعي.

ويحتضن مهرجان Ontario International Film Festival هذا العام 199 فيلما في التّصنيفات من أصل ما يزيد على 511 فيلما تقدموا للمشاركة، من بينهم 27 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة العالمية و21 فيلمًا وثائقيًا و69 فيلمًا قصيرًا بجانب 20 فيلمًا في مسابقة أفلام الطلبة، في حين شهدت تصنيفات الأفلام الكندية مشاركة 5 أفلام طويلة و35 فيلمًا قصيرًا و21 فيلمًا طلابيًا، ويختتم المهرجان موسمه الأول يوم 25 أكتوبر.

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