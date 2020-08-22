برلماني: لن نقبل بنظام سياسي على الحدود يهدد أمننا القومي

قال محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الإدارة المصرية تُحسن إدارة الملف الليبي بتنسيق كامل على 3 محاور وهى السياسي، الأمني، والاستخباراتي.أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموقف الأوروبي بشأن ليبيا كان متذبذبًا، حيث وضعت بعض الدول الأوروبية علاقتها بتركيا وحكومة الوفاق على محمل المساومة لتحقيق مصالحها وهو ما أضر بالقضية الليبية.وأشاد النائب البرلماني بإدارة الجانب الأمريكي للملف الليبي، مؤكدًا أن المرتزقة سيخرجون من ليبيا، مشددًا أنه لن يتم القبول بنظام سياسي على الحدود المصرية يهدد أمننا القومي ويرعى المرتزقة والميليشيات.أضاف أن الجانب التركي يمثل جزءًا من الحل؛ لأنه من يسيطر ويوجه حكومة الوفاق، وأبرم معها العديد من الاتفاقات غير الشرعية، لافتًا إلى أن الاتفاقات بين تركيا والوفاق لن يكون لها وزن سياسي مع النظام السياسي الذي يتم تخليقه في ليبيا ما لم تلتزم أنقرة.