نص تقرير لجان البرلمان عن قانون الإجراءات الضريبية الموحد

انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من وضع تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.ووأوضح تقرير اللجنة، أنه جرى إعداد مشروع القانون في إطار فلسفة رسمت ملامحه الأساسية وحددت أهدافه الرئيسية الذي يسعى إلى تحقيقها، حيث تتضمن نصوص القوانين الضريبية الحالية، سواء القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أو القانون 147 لسنة 1984 بإصدار قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون ضريبة الدخل أو القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، مزيجًا من القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية، الأمر الذي أدى -في العديد من الحالات- إلى تداخل هذه القواعد مع بعضها البعض وتكرارها رغم وحدة الغاية منها ووحدة جهة الإدارة القائمة على التطبيق، وهي مصلحة الضرائب المصرية بوصفها الجهة المنوط بها تطبيق القوانين الضريبية المشار إليها.وتابع، أنه كان من اللازم -تجنبًا للتكرار وسعيًا للتبسيط- أن يتم توحيد الإجراءات الضريبية المطبقة على أنواع الضرائب المذكورة بالقدر الذي يتوائم مع الطبيعة الفنية المختلفة لكل نوع من هذه الأنواع وعلى النحو الذي يحفظ لها خصوصيتها ويساعد -في الوقت ذاته- على تيسير تطبيق قواعدها الموضوعية، وذلك في إطار الأهداف التالية: