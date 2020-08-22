تركيا تسجل 1309 إصابات و22 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 1309 إصابات و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مقابل 801 حالة شفاء من المرض.وكانت قد كشف مقر الجمعية الطبية التركية «TTB»، معاناة الأطقم الطبية التركية جراء مواجهة فيروس كورونا، وعن الضغط النفسي الذي يتعرض له الأطباء مع الاستمرارية في ارتفاع مؤشر الإصابات بكورونا.وأصدرت الجمعية وفروعها الإقليمية بيانا صحفيا مشتركا أمس الجمعة، قالت فيه إن العاملين في مجال الرعاية الصحية في تركيا مرهقون ومستنزفون عقليًا، خاصة في ظل زيادة المعدلات التي تنذر بالخطر.