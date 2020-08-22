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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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بادجي مهاجما.. تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة 120
السبت 22/أغسطس/2020 - 07:31 م
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض مباراة القمة 120 اليوم أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز.
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