الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بمناسبة عيد انتقال العذراء

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالى بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.وأقيمت صلاة الذبيحة الإلهية بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا، بمشاركة الأب أنطونيوس سبع الليل راعي الكاتدرائية، وخورس شمامسة الكاتدرائية، والأخوات الراهبات، وشعب الكاتدرائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتباعد الاجتماعي.