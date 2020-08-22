سميرة سعيد بإطلالة رياضية في أحدث ظهور (صور)

شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، بصور من جلسة تصوير خضعت لها بالملابس الرياضية.وظهرت سميرة سعيد، في الصور بإطلالة جديدة، حيث اختارت الشعر القصير، والذي تخلت فيه عن اللون البني، والاستعاضة عنه بخصلات من اللون الرمادي، واستطاعت أن تبهر جمهورها بأناقتها ورشاقتها.وعلقت سميرة سعيد، على الصور قائلة: "أتطلع دائمًا معكم لغد أفضل.. وأهدأ في زمن كاد الخوف أن يبدد أحلامنا".