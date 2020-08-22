بره الصندوق.. ما لا يعرفه طلاب الثانوية عن الكليات المستحدثة

أول كلية لـ«الذكاء الاصطناعى» فى «كفرالشيخ».. و«علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء» بـ«بنى سويف»

«صناعة السكر» فى «أسيوط».. و«المصايد والاستزراع السمكى» بـ«أسوان والعريش»

«علوم الأرض» تؤهل كوادر متخصصة فى الثروة المعدنية

بالتزامن مع بدء تنسيق الثانوية العامة، وما تصحبه من حيرة تصيب الطلاب وأولياء أمورهم حول اختيار الكلية المناسبة للآمال، ربما لا يعرف الكثيرون منهم أن هناك كليات جديدة استحدثتها الدولة، ممثلة فى المجلس الأعلى للجامعات، لتواكب بها متطلبات سوق العمل، وتلحق بركب التطوير والتغيير المستمر، حيث تطل علينا التكنولوجيا يوميًا بشىء جديد.فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» عددًا من الكليات الجديدة التى تحتاجها سوق العمل وتواكب التكنولوجيا والثورة الصناعية، وترصد أهم شروط الالتحاق بتلك الكليات وطبيعة الدراسة ومدتها وتفاصيل مجال عملها.خلال مداخلته بجلسة «الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المتحكم»، بمنتدى شباب العالم، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء تخصصات تواكب الثورة الصناعية الرابعة، بعدها وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعى بجامعة كفرالشيخ، وتحويل مسمى كليات الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة وبنها وحلوان وبنى سويف إلى «الحاسبات والذكاء الاصطناعى»، وإنشاء قسم لهذا المجال فى تلك الكليات.وتضم الكلية ٤ أقسام أساسية، هى: برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، والروبوتات والآلات الذكية، وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، وعلوم البيانات، فضلًا عن أن الكلية ستتضمن أقسام كلية الحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلى قسم «روبوتك» الموجود بكلية الهندسة.وبدأ التدريس فى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فى العام الدراسى الماضى.ويدرس الطلاب فى الكلية ٣ برامج، هى: «تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس»، وتعد هذه الكلية امتدادًا لمسار طلاب التعليم الفنى، حيث تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والقضاء على البطالة بين صفوفهم، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التى يتم تطبيقها فى الكلية، لذا يشكل الحاصلون على الدبلومات الفنية النسبة الكبرى من الدارسين فيها بنسبة ٨٠٪.وتمتد الدراسة فى الكلية لأربع سنوات، وتمنح درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالى فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا، والماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا.وتقدم الكلية منحًا دراسية للطلاب المتفوقين، وبمصروفات ١٢ ألف جنيه فى السنتين الأوليين، و٢٠ ألفًا للسنتين الأخريين، حسب ما أعلنته الكلية فى العام الدراسى الماضى.وتضم جامعة بنى سويف تخصصات مختلفة من الكليات، إذ يبلغ عدها ٣٣ كلية، من بينها كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وهى الأولى من نوعها فى مصر والوطن العربى فى دخول عالم الفضاء ومواكبة التقدم العلمى، تماشيًا مع رؤية الدولة لإنشاء وكالة الفضاء المصرية.وتتمثل شروط قبول الطلاب بهذه الكلية فى أن يكون الطالب حاصلًا على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد على الأقل من كليات العلوم أو الهندسة أو الكليات العملية الأخرى.ويجوز التقديم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة «القسم العلمى بشعبتيه»، أو ما يعادلها، طبقًا للقواعد التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات.وبدأت الدراسة فى الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية فى العام الدراسى الماضى، بعد قرار وزارى بإنشاء ٣ جامعات تكنولوجية.وتختلف شروط الدراسة فى هذه الكلية عن الكثير من الكليات، حيث تقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفنى نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، والمعاهد الفنية وطلاب الثانوية العامة، لكن الأولوية لطلاب التعليم الفنى الذين يشكلون ٨٠٪ من الطلاب المقبولين بهذه الكلية.تعد كلية تكنولوجيا صناعة السكر، التابعة لجامعة أسيوط، هى الكلية الأولى من نوعها فى هذا التخصص على مستوى جامعات مصر والشرق الأوسط، وضمن أربعة معاهد فقط متخصصة فى ذلك المجال على مستوى العالم.وتمنح درجة «بكالوريوس علوم وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية» للدارسين من الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتى العلمى «علوم ورياضة»، بعد دراسة ٤ سنوات، بعدد طلاب لا يتجاوز ٤٠ طالبًا وطالبة خلال العام الواحد، كما تمنح دبلومة بعد عامين من الدراسة لخريجى كليات «العلوم والهندسة والزراعة والصيدلة».وقال محمد عبدالوهاب، عميد الكلية، إن كلية تكنولوجيا صناعة السكر هى الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط، ومن المعاهد القليلة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المعهد تم إنشاؤه من قيادات شركة السكر والصناعات التكاملية وجامعة أسيوط، وكان الهدف الأساسى منه هو إعداد كوادر بشرية قادرة على تطوير صناعة السكر.وأضاف، لـ«الدستور»، أن الكلية، من خلال أساتذتها، أثرت صناعة السكر على المستويين المحلى والإقليمى من خلال الدورات التدريبية التى نظمتها لمتدربين من إفريقيا، كما ربطت المعهد بالمنظمات والدول التى لديها صناعات متخصصة فى السكر.وسعت جامعة أسوان من خلال استحداثها كلية «تكنولوجيا المصايد والأسماك» لمواكبة التقدم العلمى فى قطاع الثروة السمكية، وتطبيق معايير الجودة، وتأهيل الطلاب لسوق العمل التى تطورت فى السنوات القليلة الماضية، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من مشاريع الاستزراع السمكى.ويدرس طلاب الكلية، خلال ٤ سنوات، كيفية إنشاء وتصميم المزارع السمكية والمفرخات وتربية ورعاية الأسماك تحت نظم الاستزراع السمكى المختلفة، وكيفية تفريخ الأسماك وتصنيع العلائق والتغذية الصناعية.وتوفر الكلية لخريجيها الكثير من مجالات العمل، منها مصانع الشباك ومواقع الصيد الحقلية كموانئ الصيد، والتأهيل للعمل كقبطان على سفن الصيد، والعمل بمجالات البحث العلمى وتطوير صناعة المصايد، بالإضافة إلى إمكانية العمل كإداريين فى الهيئات الحكومية المنظمة لنشاطات المصايد المختلفة وكمراقبين، ويتبع خريجوها نقابة العلميين.وهناك كلية «تكنولوجيا الاستزراع السمكى» بالعريش، ومن شروطها أن يكون لدى الطالب إلمام بالعلوم الملاحية، وكيفية الإبحار، سواء على مستوى الصيد فى البحار أو مشروعات الاستزراع السمكى، خاصة أنه يعتمد على السفن للوصول إلى الموقع، وهذا يتطلب أهمية التعامل مع المخاطر فى حالة اختلاف البيئات من أجل نجاح المشروع.وأنشأت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كلية «تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى» بهدف إعداد الكوادر الفنية فى جميع مجالات الثروة السمكية «مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية» كى يكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل وذوى قدرة على المنافسة، من خلال برامج تعليمية متميزة فى مجال تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى.وأُسست كلية علوم الاستزراع السمكى عام ٢٠١٤، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية فى عام ٢٠١٤، على أن يتخرج الطالب فيها حاصلًا على بكالوريوس تكنولوجيا المصايد بعد مدة دراسة أربع سنوات على ثمانية فصول دراسية، بإجمالى عدد ساعات معتمدة تصل إلى ١٤٤ ساعة.وفى العام الدراسى ٢٠١٦-٢٠١٧ وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء أول كلية فى مصر والشرق الأوسط لعلوم الإعاقة بجامعة بنى سويف، تحمل اسم «كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة»، وهى من الكليات المتخصصة والفريدة فى مصر والوطن العربى، وتهدف إلى تخريج جيل قادر على التعامل مع إحدى فئات المجتمع، وهى فئة ذوى القدرات الخاصة.تم تأسيس كلية «علوم الأرض» فى العام الدراسى ٢٠١٦-٢٠١٧، حينما وافق المجلس الأعلى للجامعات على دخولها التنسيق بجامعة بنى سويف، حتى أصبحت من كليات القمة حاليًا، وسوف يتم تخريج أولى دفعاتها فى العام الحالى ٢٠٢٠، وتعتبر من الكليات المتفردة نظرًا لعدم وجود مثيل لها فى الشرق الأوسط سوى بالمملكة العربية السعودية، وتمنح درجة البكالوريوس فى علوم الأرض.تعتمد كلية علوم الأرض على الارتقاء بالبحث العلمى والخدمات المجتمعية، إذ تسعى إلى إعداد كوادر علمية مؤهلة، وتخريج دفعات متخصصة فى مجالات استكشاف وإدارة الموارد المائية، والبترول، والثروة المعدنية، والآثار البيئية، وتزويدها بمهارات عملية مطابقة لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وتلبية متطلبات سوق العمل. تختلف كلية علوم الأرض عن كلية العلوم، إذ تضم أقسامًا إضافية، وهى: الجيولوجيا الهندسية، والثروة المعدنية، وجيولوجيا المياه والبترول، والجيو فيزيكس، ويصل عدد الدارسين بالفرق الثلاث إلى ٣٠٠ طالب وطالبة من جميع المحافظات، ويذكر أنها تضم برامج مختلفة برسوم إضافية فى تخصصات جيولوجيا المياه والبيئة، والمعادن التطبيقية، والجيولوجيا الهندسية.تفتح الكلية مجالات عمل مختلفة وكثيرة أمام الخريجين، وتأتى على رأسها إمكانية العمل فى تنمية وإدارة الموارد المائية من خلال اكتشاف وتقييم خزانات المياه الجوفية، وتنقية مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى، وتحلية مياه البحر، وإضافة مصادر غير تقليدية للمياه العذبة، وتقييم مخاطر السيول وإنشاء السدود. ويرى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أن استحداث كليات فنية جديدة أمر ضرورى، ويدل على مدى الاهتمام باحتياجات سوق العمل، ومواكبة تطور المجالات المختلفة فى الحياة، مشيرًا إلى أن تلك الكليات تتخرج فيها دفعات على أتم الاستعداد لخوض تحديات سوق العمل بجدارة، حيث يتم تأهيلها بشكل عملى على الانخراط لمواكبة احتياجات العمل.كما أوضح «عبدالغفار»، فى حديثه مع «الدستور»، أن تلك الكليات المتخصصة تكفل لخريجيها من الطلاب إمكانية إيجاد فرص عمل تتماشى مع طبيعة الدراسة فى تخصص الكلية، مشيرًا إلى أن هناك فارقًا بين توفير فرص العمل وتأهيل الطلاب لإيجاد مصادر للعمل بسهولة، وبين الوظيفة الحكومية، موضحًا أن الدولة اتجهت مؤخرًا إلى تنفيذ المشروعات العملاقة، مثل مشروع الضبعة النووى، أو تنفيذ مشروعات محطات تحلية المياه، وتلك الكليات الجديدة تخدم اتجاه الدولة فى توفير الأيدى العاملة من الأجيال القادمة للعمل فيها.