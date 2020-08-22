إدوارد مدير أعمال نرمين الفقي في «لؤلؤ»

يشارك الفنان إدوارد في بطولة مسلسل "لؤلؤ"، مع الفنانة مي عمر التي تخوض أولى بطولاتها الدرامية، وتواصل بروفاته وتحضيراته حاليا مع المخرج محمد عبدالسلام.وكشف مصدر لـ"الدستور" أن إدوارد يقدم خلال أحداث المسلسل دور مدير أعمال الفنانة نرمين الفقي التي تقدم دور فنانة مشهورة.ويلتقي إدوارد بمي عمر خلال أحداث المسلسل، ويساعدها في تحقيق حلم الشهرة والنحومية ويعمل لها كمنتج.والمسلسل من نوعية الأعمال الدرامية الطويلة، حيث تصل عدد حلقاته لـ٤٥، ومن المقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل.والمسلسل يشارك فيه بجانب مي عمر، كل من أحمد زاهر وإدوارد ونرمين الفقي ونجلاء بدر وهيدي كرم وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان، ومن سيناريو وحوار محمد مهران، حيث تم الاستعانة به بعد استبعاد السيناريست زينب عزيز، ومن إخراج محمد عبدالسلام.