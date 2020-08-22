يزن 20 كيلو.. استئصال ورم بالبطن لسيدة بالغردقة

كشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، عن نشاط أطباء بروتوكول جامعة الزقازيق المتواجدين بمدينة الغردقة خلال الأسبوع الجاري.وأكد وكيل وزارة الصحة في بيان له، أنه تم إجراء 24 عملية جراحية خلال الفترة من 16 حتى 20 أغسطس 2020 ما بين عمليات كبرى وذات مهارة (استئصال أورام وجراحة أوعية دموية وجراحات تجميل).وأضاف مرعي، أنه تم استخراج ورم بالبطن يزن 20 كيلو جرامًا، لسيدة تبلغ من العمر 43 سنة، واستئصال ورم رحمي لسيدة تبلغ من العمر 45 سنة، وإصلاح تشوه خلقي باليدين لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وإجراء عملية تجميل أذن وطواطية لشاب 22 سنة، وعملية تجميل عيب خلقى بالقدم، بالإضافة إلى توقيع الكشف على 350 حالة بالعيادات الخارجية.وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الخطوه تأتي في إطار تفعيل البرتوكول الموقع بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعة الزقازيق، وتطبيق التدريب المستمر والعملي.