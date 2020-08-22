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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

للمرة الثالثة.. أحمد حافظ يفوز بجائزة أحسن مونتاج عن «الفيل الأزرق 2»

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:40 م
أحمد حافظ
أحمد حافظ
حسين الجندي
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فاز المونتير أحمد حافظ بجائزة أحسن مونتاج في حفل توزيع جوائز السينما العربية ACA بنسختها الخامسة، عن فيلم "الفيل الأزرق 2" من إنتاج شركة سينرجي فيلمز، والتي أعلنتها مؤسسة ديرجيست للطباعة والنشر والتوزيع عن الأفلام التي تم عرضها خلال 2019.

وتعد هذه هي خامس جائزة يتلقاها حافظ من جوائز السينما العربية ACA، بعد فوزه منها بـ 4 جوائز أفضل مونتاج عن أفلام "سكر مُر" عام 2015، "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" عام 2016، "الأصليين" عام 2017، وعن فيلم "تراب الماس" عام 2018. كما تعد الجائزة هي ثالث جوائزه عن فيلم "الفيل الأزرق 2"، بعد فوزه بجائزتيّ أفضل مونتاج من جمعية الفيلم للسينما المصرية، والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

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