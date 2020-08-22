الطرق الصوفية تحتفل بالعام الهجري الجديد من الحسين

تحتفل الطرق الصوفية، مساء السبت، بالعام الهجرى الجديد 1442 عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين بعدما تم إلغاء الموكب الصوفي الذى كان يعقد كل عام؛ نظرًا للإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.يشارك في الاحتفال عدد من شيوخ الطرق الصوفية في مقدمتهم الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس مجلسها الأعلى، إضافة إلى محمود الشريف، نقيب الأشراف، ومشايخ الطرق الصوفية وممثلين عن الأزهر الشريف، والإفتاء والأوقاف، إضافة إلى عدد محدود من الحضور فى ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الوقائية، على أن يكون الحضور قاصرًا على عدد محدود وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.وهنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية والدكتور عبدالهادى القصبي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1442، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير جديد على الشعب المصرى يحقق فيها مزيدا من النجاح والتفوق والبناء لمصر الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى، ومع وقوف جموع المصريين صفا واحدًا خلف القيادة السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات على جميع الأصعدة.